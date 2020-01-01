Токеномика REGENT (REGENT)

Токеномика REGENT (REGENT)

Откройте для себя ключевую информацию о REGENT (REGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о REGENT (REGENT)

Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.

Официальный сайт:
https://regentsol.io

Токеномика и анализ цен REGENT (REGENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене REGENT (REGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 296,53K
$ 296,53K$ 296,53K
Общее предложение:
$ 979,94M
$ 979,94M$ 979,94M
Оборотное предложение:
$ 979,94M
$ 979,94M$ 979,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 296,53K
$ 296,53K$ 296,53K
Исторический максимум:
$ 0,04715253
$ 0,04715253$ 0,04715253
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00030093
$ 0,00030093$ 0,00030093

Токеномика REGENT (REGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики REGENT (REGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REGENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REGENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REGENT, изучите текущую цену REGENT!

Прогноз цены REGENT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.