Токеномика REGENT (REGENT) Откройте для себя ключевую информацию о REGENT (REGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о REGENT (REGENT) Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition. Официальный сайт: https://regentsol.io Купить REGENT сейчас!

Токеномика и анализ цен REGENT (REGENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене REGENT (REGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 296,53K $ 296,53K $ 296,53K Общее предложение: $ 979,94M $ 979,94M $ 979,94M Оборотное предложение: $ 979,94M $ 979,94M $ 979,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 296,53K $ 296,53K $ 296,53K Исторический максимум: $ 0,04715253 $ 0,04715253 $ 0,04715253 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00030093 $ 0,00030093 $ 0,00030093 Узнайте больше о цене REGENT (REGENT)

Токеномика REGENT (REGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики REGENT (REGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REGENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REGENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REGENT, изучите текущую цену REGENT!

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