Токеномика RealToken Ecosystem Governance (REG)

Токеномика RealToken Ecosystem Governance (REG)

Откройте для себя ключевую информацию о RealToken Ecosystem Governance (REG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о RealToken Ecosystem Governance (REG)

The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co

Официальный сайт:
https://realtoken.community/
Whitepaper:
https://medium.com/realtplatform/token-economy-f0b935fe2777

Токеномика и анализ цен RealToken Ecosystem Governance (REG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RealToken Ecosystem Governance (REG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 22,17M
$ 22,17M$ 22,17M
Общее предложение:
$ 501,33M
$ 501,33M$ 501,33M
Оборотное предложение:
$ 72,93M
$ 72,93M$ 72,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 152,43M
$ 152,43M$ 152,43M
Исторический максимум:
$ 1,99
$ 1,99$ 1,99
Исторический минимум:
$ 0,16717
$ 0,16717$ 0,16717
Текущая цена:
$ 0,304045
$ 0,304045$ 0,304045

Токеномика RealToken Ecosystem Governance (REG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RealToken Ecosystem Governance (REG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REG, изучите текущую цену REG!

Прогноз цены REG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.