Токеномика RealToken Ecosystem Governance (REG) Откройте для себя ключевую информацию о RealToken Ecosystem Governance (REG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RealToken Ecosystem Governance (REG) The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co Официальный сайт: https://realtoken.community/ Whitepaper: https://medium.com/realtplatform/token-economy-f0b935fe2777 Купить REG сейчас!

Токеномика и анализ цен RealToken Ecosystem Governance (REG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RealToken Ecosystem Governance (REG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,17M $ 22,17M $ 22,17M Общее предложение: $ 501,33M $ 501,33M $ 501,33M Оборотное предложение: $ 72,93M $ 72,93M $ 72,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 152,43M $ 152,43M $ 152,43M Исторический максимум: $ 1,99 $ 1,99 $ 1,99 Исторический минимум: $ 0,16717 $ 0,16717 $ 0,16717 Текущая цена: $ 0,304045 $ 0,304045 $ 0,304045 Узнайте больше о цене RealToken Ecosystem Governance (REG)

Токеномика RealToken Ecosystem Governance (REG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RealToken Ecosystem Governance (REG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REG, изучите текущую цену REG!

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