Токеномика Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Токеномика Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Официальный сайт:
https://app.morpho.org/vault

Токеномика и анализ цен Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,13M
$ 4,13M$ 4,13M
Общее предложение:
$ 38,00
$ 38,00$ 38,00
Оборотное предложение:
$ 38,00
$ 38,00$ 38,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,13M
$ 4,13M$ 4,13M
Исторический максимум:
$ 112 983
$ 112 983$ 112 983
Исторический минимум:
$ 75 352
$ 75 352$ 75 352
Текущая цена:
$ 108 706
$ 108 706$ 108 706

Токеномика Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RE7WBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RE7WBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RE7WBTC, изучите текущую цену RE7WBTC!

Прогноз цены RE7WBTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.