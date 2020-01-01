Токеномика Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официальный сайт: https://app.morpho.org/vault Купить RE7WBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,13M $ 4,13M $ 4,13M Общее предложение: $ 38,00 $ 38,00 $ 38,00 Оборотное предложение: $ 38,00 $ 38,00 $ 38,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,13M $ 4,13M $ 4,13M Исторический максимум: $ 112 983 $ 112 983 $ 112 983 Исторический минимум: $ 75 352 $ 75 352 $ 75 352 Текущая цена: $ 108 706 $ 108 706 $ 108 706 Узнайте больше о цене Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Токеномика Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RE7WBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RE7WBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RE7WBTC, изучите текущую цену RE7WBTC!

Прогноз цены RE7WBTC Хотите узнать, куда может двигаться RE7WBTC? Наша страница прогноза цены RE7WBTC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RE7WBTC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!