Токеномика RCH Token (RCH)

Токеномика RCH Token (RCH)

Откройте для себя ключевую информацию о RCH Token (RCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RCH Token (RCH)

SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance.

Официальный сайт:
https://www.sofa.org/
Whitepaper:
https://docs.sofa.org/

Токеномика и анализ цен RCH Token (RCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RCH Token (RCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,50M
$ 5,50M$ 5,50M
Общее предложение:
$ 26,78M
$ 26,78M$ 26,78M
Оборотное предложение:
$ 26,63M
$ 26,63M$ 26,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,53M
$ 5,53M$ 5,53M
Исторический максимум:
$ 3,31
$ 3,31$ 3,31
Исторический минимум:
$ 0,135479
$ 0,135479$ 0,135479
Текущая цена:
$ 0,207164
$ 0,207164$ 0,207164

Токеномика RCH Token (RCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RCH Token (RCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RCH, изучите текущую цену RCH!

Прогноз цены RCH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.