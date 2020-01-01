Токеномика RCH Token (RCH) Откройте для себя ключевую информацию о RCH Token (RCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен RCH Token (RCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RCH Token (RCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M Общее предложение: $ 26,78M $ 26,78M $ 26,78M Оборотное предложение: $ 26,63M $ 26,63M $ 26,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,53M $ 5,53M $ 5,53M Исторический максимум: $ 3,31 $ 3,31 $ 3,31 Исторический минимум: $ 0,135479 $ 0,135479 $ 0,135479 Текущая цена: $ 0,207164 $ 0,207164 $ 0,207164 Узнайте больше о цене RCH Token (RCH)

Токеномика RCH Token (RCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RCH Token (RCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RCH, изучите текущую цену RCH!

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