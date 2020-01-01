Токеномика Raptoreum (RTM) Откройте для себя ключевую информацию о Raptoreum (RTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Raptoreum (RTM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raptoreum (RTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 5,51B $ 5,51B $ 5,51B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M Исторический максимум: $ 0,081262 $ 0,081262 $ 0,081262 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00026212 $ 0,00026212 $ 0,00026212 Узнайте больше о цене Raptoreum (RTM)

Токеномика Raptoreum (RTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Raptoreum (RTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RTM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RTM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RTM, изучите текущую цену RTM!

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