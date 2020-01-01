Токеномика Raini ($RAINI) Откройте для себя ключевую информацию о Raini ($RAINI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Raini ($RAINI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raini ($RAINI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,53M $ 2,53M $ 2,53M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 486,36M $ 486,36M $ 486,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,60M $ 2,60M $ 2,60M Исторический максимум: $ 0,208815 $ 0,208815 $ 0,208815 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00520879 $ 0,00520879 $ 0,00520879 Узнайте больше о цене Raini ($RAINI)

Токеномика Raini ($RAINI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Raini ($RAINI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $RAINI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $RAINI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $RAINI, изучите текущую цену $RAINI!

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