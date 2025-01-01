Токеномика QUEEN POOIE (QUEEN2) Откройте для себя ключевую информацию о QUEEN POOIE (QUEEN2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QUEEN POOIE (QUEEN2) Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Официальный сайт: https://queenpooie.com/ Whitepaper: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf Купить QUEEN2 сейчас!

Токеномика и анализ цен QUEEN POOIE (QUEEN2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QUEEN POOIE (QUEEN2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 765,40K $ 765,40K $ 765,40K Общее предложение: $ 2,22B $ 2,22B $ 2,22B Оборотное предложение: $ 2,22B $ 2,22B $ 2,22B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 765,40K $ 765,40K $ 765,40K Исторический максимум: $ 0,00369396 $ 0,00369396 $ 0,00369396 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00034443 $ 0,00034443 $ 0,00034443 Узнайте больше о цене QUEEN POOIE (QUEEN2)

Токеномика QUEEN POOIE (QUEEN2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QUEEN POOIE (QUEEN2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUEEN2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUEEN2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUEEN2, изучите текущую цену QUEEN2!

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