Токеномика Quantum Gospel (QOAT) Откройте для себя ключевую информацию о Quantum Gospel (QOAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Quantum Gospel (QOAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quantum Gospel (QOAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,33K $ 43,33K $ 43,33K Общее предложение: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M Оборотное предложение: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,33K $ 43,33K $ 43,33K Исторический максимум: $ 0,00864903 $ 0,00864903 $ 0,00864903 Исторический минимум: $ 0,00002504 $ 0,00002504 $ 0,00002504 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Quantum Gospel (QOAT)

Токеномика Quantum Gospel (QOAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quantum Gospel (QOAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QOAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QOAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QOAT, изучите текущую цену QOAT!

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