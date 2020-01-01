Токеномика Quantum Biology DAO (QBIO) Откройте для себя ключевую информацию о Quantum Biology DAO (QBIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quantum Biology DAO (QBIO) The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Официальный сайт: https://www.quantumbiology.xyz/ Купить QBIO сейчас!

Токеномика и анализ цен Quantum Biology DAO (QBIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quantum Biology DAO (QBIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 991,49K $ 991,49K $ 991,49K Общее предложение: $ 430,00M $ 430,00M $ 430,00M Оборотное предложение: $ 190,10M $ 190,10M $ 190,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Исторический максимум: $ 0,02043613 $ 0,02043613 $ 0,02043613 Исторический минимум: $ 0,0036921 $ 0,0036921 $ 0,0036921 Текущая цена: $ 0,00520225 $ 0,00520225 $ 0,00520225 Узнайте больше о цене Quantum Biology DAO (QBIO)

Токеномика Quantum Biology DAO (QBIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quantum Biology DAO (QBIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QBIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QBIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QBIO, изучите текущую цену QBIO!

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