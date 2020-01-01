Токеномика QUAIN (QUAIN) Откройте для себя ключевую информацию о QUAIN (QUAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QUAIN (QUAIN) What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. Официальный сайт: https://quaindot.com/ Whitepaper: https://quaindot.com/docs Купить QUAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен QUAIN (QUAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QUAIN (QUAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 342,97K $ 342,97K $ 342,97K Общее предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M Оборотное предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 342,97K $ 342,97K $ 342,97K Исторический максимум: $ 0,01004267 $ 0,01004267 $ 0,01004267 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00034309 $ 0,00034309 $ 0,00034309 Узнайте больше о цене QUAIN (QUAIN)

Токеномика QUAIN (QUAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QUAIN (QUAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUAIN, изучите текущую цену QUAIN!

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