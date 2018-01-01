Токеномика Quad Terminal (QUAD) Откройте для себя ключевую информацию о Quad Terminal (QUAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quad Terminal (QUAD) Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies. Официальный сайт: https://quadterminal.com/ Купить QUAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Quad Terminal (QUAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quad Terminal (QUAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 563,84K $ 563,84K $ 563,84K Общее предложение: $ 397,74M $ 397,74M $ 397,74M Оборотное предложение: $ 250,07M $ 250,07M $ 250,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 896,79K $ 896,79K $ 896,79K Исторический максимум: $ 0,085643 $ 0,085643 $ 0,085643 Исторический минимум: $ 0,00146352 $ 0,00146352 $ 0,00146352 Текущая цена: $ 0,00225471 $ 0,00225471 $ 0,00225471 Узнайте больше о цене Quad Terminal (QUAD)

Токеномика Quad Terminal (QUAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quad Terminal (QUAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUAD, изучите текущую цену QUAD!

Прогноз цены QUAD Хотите узнать, куда может двигаться QUAD? Наша страница прогноза цены QUAD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена QUAD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!