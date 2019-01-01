Токеномика Pyth ETH (PYTHETH) Откройте для себя ключевую информацию о Pyth ETH (PYTHETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pyth ETH (PYTHETH) This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Официальный сайт: https://app.morpho.org/vault Купить PYTHETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Pyth ETH (PYTHETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pyth ETH (PYTHETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Общее предложение: $ 463,70 $ 463,70 $ 463,70 Оборотное предложение: $ 463,70 $ 463,70 $ 463,70 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Исторический максимум: $ 2 933,72 $ 2 933,72 $ 2 933,72 Исторический минимум: $ 1 420,08 $ 1 420,08 $ 1 420,08 Текущая цена: $ 2 560,53 $ 2 560,53 $ 2 560,53 Узнайте больше о цене Pyth ETH (PYTHETH)

Токеномика Pyth ETH (PYTHETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pyth ETH (PYTHETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PYTHETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PYTHETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYTHETH, изучите текущую цену PYTHETH!

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