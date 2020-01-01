Токеномика Pussy Financial (PUSSY) Откройте для себя ключевую информацию о Pussy Financial (PUSSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pussy Financial (PUSSY) PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships. Официальный сайт: https://pussy.financial/ Купить PUSSY сейчас!

Токеномика и анализ цен Pussy Financial (PUSSY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pussy Financial (PUSSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 849,57K $ 849,57K $ 849,57K Общее предложение: $ 420,00B $ 420,00B $ 420,00B Оборотное предложение: $ 218,40B $ 218,40B $ 218,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,63M $ 1,63M $ 1,63M Исторический максимум: $ 0,00029778 $ 0,00029778 $ 0,00029778 Исторический минимум: $ 0,00000146 $ 0,00000146 $ 0,00000146 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pussy Financial (PUSSY)

Токеномика Pussy Financial (PUSSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pussy Financial (PUSSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUSSY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUSSY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUSSY, изучите текущую цену PUSSY!

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