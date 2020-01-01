Токеномика Pundi X PURSE (PURSE)

Токеномика Pundi X PURSE (PURSE)

Откройте для себя ключевую информацию о Pundi X PURSE (PURSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pundi X PURSE (PURSE)

$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens.

$PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.

Официальный сайт:
https://purse.land/

Токеномика и анализ цен Pundi X PURSE (PURSE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pundi X PURSE (PURSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 992.28K
$ 992.28K$ 992.28K
Общее предложение:
$ 50.68B
$ 50.68B$ 50.68B
Оборотное предложение:
$ 27.46B
$ 27.46B$ 27.46B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M
Исторический максимум:
$ 0.00990304
$ 0.00990304$ 0.00990304
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Pundi X PURSE (PURSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pundi X PURSE (PURSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PURSE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PURSE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PURSE, изучите текущую цену PURSE!

Прогноз цены PURSE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.