Токеномика PUFF (PUFF) Откройте для себя ключевую информацию о PUFF (PUFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PUFF (PUFF) $PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/ Официальный сайт: https://www.stonedapecrew.com/ Купить PUFF сейчас!

Токеномика и анализ цен PUFF (PUFF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUFF (PUFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,52K $ 63,52K $ 63,52K Общее предложение: $ 142,10M $ 142,10M $ 142,10M Оборотное предложение: $ 52,20M $ 52,20M $ 52,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 172,90K $ 172,90K $ 172,90K Исторический максимум: $ 0,868751 $ 0,868751 $ 0,868751 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00121678 $ 0,00121678 $ 0,00121678 Узнайте больше о цене PUFF (PUFF)

Токеномика PUFF (PUFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUFF (PUFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUFF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUFF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUFF, изучите текущую цену PUFF!

Прогноз цены PUFF Хотите узнать, куда может двигаться PUFF? Наша страница прогноза цены PUFF объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PUFF прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!