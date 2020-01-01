Токеномика PUFF (PUFF)

Токеномика PUFF (PUFF)

Откройте для себя ключевую информацию о PUFF (PUFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PUFF (PUFF)

$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens.

$PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply!

The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/

Официальный сайт:
https://www.stonedapecrew.com/

Токеномика и анализ цен PUFF (PUFF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUFF (PUFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,52K
$ 63,52K$ 63,52K
Общее предложение:
$ 142,10M
$ 142,10M$ 142,10M
Оборотное предложение:
$ 52,20M
$ 52,20M$ 52,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 172,90K
$ 172,90K$ 172,90K
Исторический максимум:
$ 0,868751
$ 0,868751$ 0,868751
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00121678
$ 0,00121678$ 0,00121678

Токеномика PUFF (PUFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PUFF (PUFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUFF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUFF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUFF, изучите текущую цену PUFF!

Прогноз цены PUFF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.