Токеномика PsyDAO (PSY) Откройте для себя ключевую информацию о PsyDAO (PSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PsyDAO (PSY) PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives. Официальный сайт: https://www.psydao.com/ Купить PSY сейчас!

Токеномика и анализ цен PsyDAO (PSY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PsyDAO (PSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Общее предложение: $ 102,33M $ 102,33M $ 102,33M Оборотное предложение: $ 38,76M $ 38,76M $ 38,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Исторический максимум: $ 0,82386 $ 0,82386 $ 0,82386 Исторический минимум: $ 0,01924624 $ 0,01924624 $ 0,01924624 Текущая цена: $ 0,03308362 $ 0,03308362 $ 0,03308362 Узнайте больше о цене PsyDAO (PSY)

Токеномика PsyDAO (PSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PsyDAO (PSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSY, изучите текущую цену PSY!

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