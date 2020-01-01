Токеномика PROOF Platform (PROOF) Откройте для себя ключевую информацию о PROOF Platform (PROOF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PROOF Platform (PROOF) PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free. Официальный сайт: https://proofplatform.io Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1t_odZ_yOaEtOXg1n0GpvRaGEpIiit6AZ/view?usp=sharing Купить PROOF сейчас!

Токеномика и анализ цен PROOF Platform (PROOF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PROOF Platform (PROOF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 618,44K $ 618,44K $ 618,44K Общее предложение: $ 30,75M $ 30,75M $ 30,75M Оборотное предложение: $ 9,36M $ 9,36M $ 9,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,03M $ 2,03M $ 2,03M Исторический максимум: $ 0,339058 $ 0,339058 $ 0,339058 Исторический минимум: $ 0,03194115 $ 0,03194115 $ 0,03194115 Текущая цена: $ 0,066082 $ 0,066082 $ 0,066082 Узнайте больше о цене PROOF Platform (PROOF)

Токеномика PROOF Platform (PROOF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PROOF Platform (PROOF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PROOF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PROOF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROOF, изучите текущую цену PROOF!

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