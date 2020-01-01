Токеномика Prism (PRISM) Откройте для себя ключевую информацию о Prism (PRISM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Prism (PRISM) PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions Официальный сайт: https://prism.ag Купить PRISM сейчас!

Токеномика и анализ цен Prism (PRISM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prism (PRISM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 714,06K $ 714,06K $ 714,06K Общее предложение: $ 1,91B $ 1,91B $ 1,91B Оборотное предложение: $ 1,83B $ 1,83B $ 1,83B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 744,57K $ 744,57K $ 744,57K Исторический максимум: $ 0,04643859 $ 0,04643859 $ 0,04643859 Исторический минимум: $ 0,0000841 $ 0,0000841 $ 0,0000841 Текущая цена: $ 0,00038893 $ 0,00038893 $ 0,00038893 Узнайте больше о цене Prism (PRISM)

Токеномика Prism (PRISM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Prism (PRISM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRISM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRISM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRISM, изучите текущую цену PRISM!

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