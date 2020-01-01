Токеномика Prism (PRISM)

Токеномика Prism (PRISM)

Откройте для себя ключевую информацию о Prism (PRISM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Prism (PRISM)

PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books.

PRISM Token Utility:

Governance

Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers

Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later)

Stakers get tickets in trading competitions

Официальный сайт:
https://prism.ag

Токеномика и анализ цен Prism (PRISM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prism (PRISM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 714,06K
$ 714,06K$ 714,06K
Общее предложение:
$ 1,91B
$ 1,91B$ 1,91B
Оборотное предложение:
$ 1,83B
$ 1,83B$ 1,83B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 744,57K
$ 744,57K$ 744,57K
Исторический максимум:
$ 0,04643859
$ 0,04643859$ 0,04643859
Исторический минимум:
$ 0,0000841
$ 0,0000841$ 0,0000841
Текущая цена:
$ 0,00038893
$ 0,00038893$ 0,00038893

Токеномика Prism (PRISM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Prism (PRISM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRISM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRISM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRISM, изучите текущую цену PRISM!

Прогноз цены PRISM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.