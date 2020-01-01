Токеномика Prime Numbers Labs (PRFI) Откройте для себя ключевую информацию о Prime Numbers Labs (PRFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Prime Numbers Labs (PRFI) Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero. Официальный сайт: https://primenumbers.xyz/ Whitepaper: https://docs.primenumbers.xyz/ Купить PRFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Prime Numbers Labs (PRFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prime Numbers Labs (PRFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Общее предложение: $ 94,32M $ 94,32M $ 94,32M Оборотное предложение: $ 11,55M $ 11,55M $ 11,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,72M $ 17,72M $ 17,72M Исторический максимум: $ 0,245654 $ 0,245654 $ 0,245654 Исторический минимум: $ 0,103969 $ 0,103969 $ 0,103969 Текущая цена: $ 0,187913 $ 0,187913 $ 0,187913 Узнайте больше о цене Prime Numbers Labs (PRFI)

Токеномика Prime Numbers Labs (PRFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Prime Numbers Labs (PRFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRFI, изучите текущую цену PRFI!

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