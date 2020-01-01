Токеномика Polly (POLLY) Откройте для себя ключевую информацию о Polly (POLLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polly (POLLY) Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes. Официальный сайт: https://pollyabstract.xyz/ Купить POLLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Polly (POLLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polly (POLLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,73M $ 5,73M $ 5,73M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,73M $ 5,73M $ 5,73M Исторический максимум: $ 0,00923361 $ 0,00923361 $ 0,00923361 Исторический минимум: $ 0,00198855 $ 0,00198855 $ 0,00198855 Текущая цена: $ 0,00572657 $ 0,00572657 $ 0,00572657 Узнайте больше о цене Polly (POLLY)

Токеномика Polly (POLLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polly (POLLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLLY, изучите текущую цену POLLY!

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