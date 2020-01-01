Токеномика Pluton (PLU) Откройте для себя ключевую информацию о Pluton (PLU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pluton (PLU) Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions. Официальный сайт: https://plutus.it/ Купить PLU сейчас!

Токеномика и анализ цен Pluton (PLU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pluton (PLU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,60M $ 6,60M $ 6,60M Общее предложение: $ 16,00M $ 16,00M $ 16,00M Оборотное предложение: $ 11,50M $ 11,50M $ 11,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,19M $ 9,19M $ 9,19M Исторический максимум: $ 32,76 $ 32,76 $ 32,76 Исторический минимум: $ 0,308461 $ 0,308461 $ 0,308461 Текущая цена: $ 0,574537 $ 0,574537 $ 0,574537 Узнайте больше о цене Pluton (PLU)

Токеномика Pluton (PLU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pluton (PLU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLU, изучите текущую цену PLU!

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