Токеномика Planet Finance (AQUA) Откройте для себя ключевую информацию о Planet Finance (AQUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Planet Finance (AQUA) Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Официальный сайт: https://app.planet.finance/ Whitepaper: https://docs.planet.finance Купить AQUA сейчас!

Токеномика и анализ цен Planet Finance (AQUA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Planet Finance (AQUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 138,13K $ 138,13K $ 138,13K Общее предложение: $ 96,54K $ 96,54K $ 96,54K Оборотное предложение: $ 89,50K $ 89,50K $ 89,50K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 149,00K $ 149,00K $ 149,00K Исторический максимум: $ 2 302,82 $ 2 302,82 $ 2 302,82 Исторический минимум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Текущая цена: $ 1,54 $ 1,54 $ 1,54 Узнайте больше о цене Planet Finance (AQUA)

Токеномика Planet Finance (AQUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Planet Finance (AQUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AQUA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AQUA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AQUA, изучите текущую цену AQUA!

Прогноз цены AQUA Хотите узнать, куда может двигаться AQUA? Наша страница прогноза цены AQUA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AQUA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!