Токеномика Pineapple (PAPPLE) Откройте для себя ключевую информацию о Pineapple (PAPPLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pineapple (PAPPLE) Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance. Официальный сайт: https://pineappledex.com Whitepaper: https://pineappledex.gitbook.io/litepaper Купить PAPPLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Pineapple (PAPPLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pineapple (PAPPLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 646.69M $ 646.69M $ 646.69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Исторический максимум: $ 0.00871828 $ 0.00871828 $ 0.00871828 Исторический минимум: $ 0.00219532 $ 0.00219532 $ 0.00219532 Текущая цена: $ 0.00666278 $ 0.00666278 $ 0.00666278 Узнайте больше о цене Pineapple (PAPPLE)

Токеномика Pineapple (PAPPLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pineapple (PAPPLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAPPLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAPPLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAPPLE, изучите текущую цену PAPPLE!

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