Токеномика Pineapple (PAPPLE)

Токеномика Pineapple (PAPPLE)

Откройте для себя ключевую информацию о Pineapple (PAPPLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pineapple (PAPPLE)

Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone.

By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance.

Официальный сайт:
https://pineappledex.com
Whitepaper:
https://pineappledex.gitbook.io/litepaper

Токеномика и анализ цен Pineapple (PAPPLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pineapple (PAPPLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 646.69M
$ 646.69M$ 646.69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M
Исторический максимум:
$ 0.00871828
$ 0.00871828$ 0.00871828
Исторический минимум:
$ 0.00219532
$ 0.00219532$ 0.00219532
Текущая цена:
$ 0.00666278
$ 0.00666278$ 0.00666278

Токеномика Pineapple (PAPPLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pineapple (PAPPLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAPPLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAPPLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAPPLE, изучите текущую цену PAPPLE!

Прогноз цены PAPPLE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.