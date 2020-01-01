Токеномика Pineapple Cat (PICA) Откройте для себя ключевую информацию о Pineapple Cat (PICA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pineapple Cat (PICA) Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference. Официальный сайт: https://www.picaonbase.com Купить PICA сейчас!

Токеномика и анализ цен Pineapple Cat (PICA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pineapple Cat (PICA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 189,30K $ 189,30K $ 189,30K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,52B $ 9,52B $ 9,52B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 198,86K $ 198,86K $ 198,86K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pineapple Cat (PICA)

Токеномика Pineapple Cat (PICA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pineapple Cat (PICA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PICA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PICA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PICA, изучите текущую цену PICA!

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