Токеномика Pillar (PLR) Откройте для себя ключевую информацию о Pillar (PLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pillar (PLR) Community-run, multichain & non-custodial DeFi wallet governed by its token PLR Официальный сайт: https://pillar.fi/ Whitepaper: https://pillarproject.io/wp-content/uploads/2018/01/Pillar-Gray-Paper.pdf Купить PLR сейчас!

Токеномика и анализ цен Pillar (PLR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pillar (PLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 594,86K $ 594,86K $ 594,86K Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 259,35M $ 259,35M $ 259,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,83M $ 1,83M $ 1,83M Исторический максимум: $ 1,56 $ 1,56 $ 1,56 Исторический минимум: $ 0,00121418 $ 0,00121418 $ 0,00121418 Текущая цена: $ 0,00228698 $ 0,00228698 $ 0,00228698 Узнайте больше о цене Pillar (PLR)

Токеномика Pillar (PLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pillar (PLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLR, изучите текущую цену PLR!

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