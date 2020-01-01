Токеномика Pharaoh (PHAR) Откройте для себя ключевую информацию о Pharaoh (PHAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pharaoh (PHAR) Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity Официальный сайт: https://pharaoh.exchange/ Whitepaper: https://docs.pharaoh.exchange/ Купить PHAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Pharaoh (PHAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pharaoh (PHAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,77M $ 7,77M $ 7,77M Общее предложение: $ 139,93K $ 139,93K $ 139,93K Оборотное предложение: $ 18,33K $ 18,33K $ 18,33K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,31M $ 59,31M $ 59,31M Исторический максимум: $ 1 162,83 $ 1 162,83 $ 1 162,83 Исторический минимум: $ 21,83 $ 21,83 $ 21,83 Текущая цена: $ 423,42 $ 423,42 $ 423,42 Узнайте больше о цене Pharaoh (PHAR)

Токеномика Pharaoh (PHAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pharaoh (PHAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHAR, изучите текущую цену PHAR!

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