Токеномика Pepe the King Prawn (PRAWN) Откройте для себя ключевую информацию о Pepe the King Prawn (PRAWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepe the King Prawn (PRAWN) PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Официальный сайт: https://x.com/PepeKing_Prawn Купить PRAWN сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepe the King Prawn (PRAWN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe the King Prawn (PRAWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 170.04K $ 170.04K $ 170.04K Общее предложение: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Оборотное предложение: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 170.04K $ 170.04K $ 170.04K Исторический максимум: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00017005 $ 0.00017005 $ 0.00017005 Узнайте больше о цене Pepe the King Prawn (PRAWN)

Токеномика Pepe the King Prawn (PRAWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepe the King Prawn (PRAWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRAWN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRAWN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRAWN, изучите текущую цену PRAWN!

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