Токеномика Pepe on Doge (PODGE) Откройте для себя ключевую информацию о Pepe on Doge (PODGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepe on Doge (PODGE) PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment. Официальный сайт: https://pepeondoge.com Купить PODGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepe on Doge (PODGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe on Doge (PODGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 157,28K $ 157,28K $ 157,28K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 157,28K $ 157,28K $ 157,28K Исторический максимум: $ 0,00261721 $ 0,00261721 $ 0,00261721 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015728 $ 0,00015728 $ 0,00015728 Узнайте больше о цене Pepe on Doge (PODGE)

Токеномика Pepe on Doge (PODGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepe on Doge (PODGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PODGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PODGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PODGE, изучите текущую цену PODGE!

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