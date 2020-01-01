Токеномика peanie (PEANIE) Откройте для себя ключевую информацию о peanie (PEANIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен peanie (PEANIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене peanie (PEANIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 550,12K $ 550,12K $ 550,12K Общее предложение: $ 992,10M $ 992,10M $ 992,10M Оборотное предложение: $ 992,10M $ 992,10M $ 992,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 550,12K $ 550,12K $ 550,12K Исторический максимум: $ 0,02478969 $ 0,02478969 $ 0,02478969 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00055391 $ 0,00055391 $ 0,00055391 Узнайте больше о цене peanie (PEANIE)

Токеномика peanie (PEANIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики peanie (PEANIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEANIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEANIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEANIE, изучите текущую цену PEANIE!

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