Токеномика Parabolic (PARAX) Откройте для себя ключевую информацию о Parabolic (PARAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Parabolic (PARAX) PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space. Официальный сайт: https://www.parabolic.fi/ Купить PARAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Parabolic (PARAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Parabolic (PARAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,73M $ 7,73M $ 7,73M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,73M $ 7,73M $ 7,73M Исторический максимум: $ 0,02469466 $ 0,02469466 $ 0,02469466 Исторический минимум: $ 0,00376974 $ 0,00376974 $ 0,00376974 Текущая цена: $ 0,00773189 $ 0,00773189 $ 0,00773189 Узнайте больше о цене Parabolic (PARAX)

Токеномика Parabolic (PARAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Parabolic (PARAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PARAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PARAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARAX, изучите текущую цену PARAX!

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