Токеномика Pairs (PAIRS) Откройте для себя ключевую информацию о Pairs (PAIRS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pairs (PAIRS) Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange. Официальный сайт: https://pairs.xyz/ Whitepaper: https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper Купить PAIRS сейчас!

Токеномика и анализ цен Pairs (PAIRS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pairs (PAIRS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 787,03K $ 787,03K $ 787,03K Общее предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Оборотное предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 787,03K $ 787,03K $ 787,03K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pairs (PAIRS)

Токеномика Pairs (PAIRS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pairs (PAIRS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAIRS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAIRS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAIRS, изучите текущую цену PAIRS!

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