Токеномика Pairs (PAIRS)

Токеномика Pairs (PAIRS)

Откройте для себя ключевую информацию о Pairs (PAIRS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pairs (PAIRS)

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue.

This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

Официальный сайт:
https://pairs.xyz/
Whitepaper:
https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper

Токеномика и анализ цен Pairs (PAIRS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pairs (PAIRS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 787,03K
$ 787,03K$ 787,03K
Общее предложение:
$ 8,00B
$ 8,00B$ 8,00B
Оборотное предложение:
$ 8,00B
$ 8,00B$ 8,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 787,03K
$ 787,03K$ 787,03K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Pairs (PAIRS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pairs (PAIRS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAIRS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAIRS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAIRS, изучите текущую цену PAIRS!

Прогноз цены PAIRS

Хотите узнать, куда может двигаться PAIRS? Наша страница прогноза цены PAIRS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.