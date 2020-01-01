Токеномика Owo (OWO) Откройте для себя ключевую информацию о Owo (OWO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Owo (OWO) OWO is a community-driven meme coin inspired by the iconic green frog culture, combining playful aesthetics with a loyal Ethereum-based holder base. Launched with no presale, no tax, and no team allocation, OWO became fully community-led after the dev vanished on day one. The CTO stepped up immediately to stabilise the project, and it has grown organically ever since through on-chain momentum and community support. Meme first, always. Официальный сайт: https://owocoin.io Купить OWO сейчас!

Токеномика и анализ цен Owo (OWO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Owo (OWO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 511,22K $ 511,22K $ 511,22K Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 511,22K $ 511,22K $ 511,22K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Owo (OWO)

Токеномика Owo (OWO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Owo (OWO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OWO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OWO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OWO, изучите текущую цену OWO!

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