Токеномика Ore (ORE) Откройте для себя ключевую информацию о Ore (ORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Ore (ORE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ore (ORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,07M $ 5,07M $ 5,07M Общее предложение: $ 382,94K $ 382,94K $ 382,94K Оборотное предложение: $ 382,75K $ 382,75K $ 382,75K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,07M $ 5,07M $ 5,07M Исторический максимум: $ 1 451,62 $ 1 451,62 $ 1 451,62 Исторический минимум: $ 11,74 $ 11,74 $ 11,74 Текущая цена: $ 13,31 $ 13,31 $ 13,31 Узнайте больше о цене Ore (ORE)

Токеномика Ore (ORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ore (ORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORE, изучите текущую цену ORE!

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