Токеномика Optimus AI (OPTI) Откройте для себя ключевую информацию о Optimus AI (OPTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Optimus AI (OPTI) Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup. Официальный сайт: https://www.optimustoken.io/ Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Купить OPTI сейчас!

Токеномика и анализ цен Optimus AI (OPTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Optimus AI (OPTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,77M $ 1,77M $ 1,77M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,77M $ 1,77M $ 1,77M Исторический максимум: $ 0,617148 $ 0,617148 $ 0,617148 Исторический минимум: $ 0,01126845 $ 0,01126845 $ 0,01126845 Текущая цена: $ 0,01771814 $ 0,01771814 $ 0,01771814 Узнайте больше о цене Optimus AI (OPTI)

Токеномика Optimus AI (OPTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Optimus AI (OPTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPTI, изучите текущую цену OPTI!

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