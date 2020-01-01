Токеномика Opium (OPIUM) Откройте для себя ключевую информацию о Opium (OPIUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Opium (OPIUM) Opium is a decentralized derivative protocol. It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product. Официальный сайт: https://www.opium.network/ Купить OPIUM сейчас!

Токеномика и анализ цен Opium (OPIUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Opium (OPIUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 488,19K $ 488,19K $ 488,19K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 17,53M $ 17,53M $ 17,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,78M $ 2,78M $ 2,78M Исторический максимум: $ 23,01 $ 23,01 $ 23,01 Исторический минимум: $ 0,02197325 $ 0,02197325 $ 0,02197325 Текущая цена: $ 0,02784561 $ 0,02784561 $ 0,02784561 Узнайте больше о цене Opium (OPIUM)

Токеномика Opium (OPIUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Opium (OPIUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPIUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPIUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPIUM, изучите текущую цену OPIUM!

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