Токеномика OneArt (1ART) Откройте для себя ключевую информацию о OneArt (1ART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OneArt (1ART) OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products. The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products. Официальный сайт: https://oneart.digital Купить 1ART сейчас!

Токеномика и анализ цен OneArt (1ART) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OneArt (1ART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,04K $ 129,04K $ 129,04K Общее предложение: $ 467,83M $ 467,83M $ 467,83M Оборотное предложение: $ 314,86M $ 314,86M $ 314,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 191,73K $ 191,73K $ 191,73K Исторический максимум: $ 0,758388 $ 0,758388 $ 0,758388 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00040983 $ 0,00040983 $ 0,00040983 Узнайте больше о цене OneArt (1ART)

Токеномика OneArt (1ART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OneArt (1ART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 1ART, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 1ART. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1ART, изучите текущую цену 1ART!

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