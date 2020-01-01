Токеномика ONE PUNCH CAT (PUNCH) Откройте для себя ключевую информацию о ONE PUNCH CAT (PUNCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ONE PUNCH CAT (PUNCH) One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers. Официальный сайт: https://punchonsolana.com Whitepaper: https://punchonsolana.com/whitepaper.html Купить PUNCH сейчас!

Токеномика и анализ цен ONE PUNCH CAT (PUNCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ONE PUNCH CAT (PUNCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,36K $ 28,36K $ 28,36K Общее предложение: $ 936,71M $ 936,71M $ 936,71M Оборотное предложение: $ 936,71M $ 936,71M $ 936,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,36K $ 28,36K $ 28,36K Исторический максимум: $ 0,00361979 $ 0,00361979 $ 0,00361979 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ONE PUNCH CAT (PUNCH)

Токеномика ONE PUNCH CAT (PUNCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ONE PUNCH CAT (PUNCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUNCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUNCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUNCH, изучите текущую цену PUNCH!

Прогноз цены PUNCH Хотите узнать, куда может двигаться PUNCH? Наша страница прогноза цены PUNCH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PUNCH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!