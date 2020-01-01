Токеномика Oggy Inu (OGGY) Откройте для себя ключевую информацию о Oggy Inu (OGGY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oggy Inu (OGGY) What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders. Официальный сайт: https://oggyinu.com Купить OGGY сейчас!

Токеномика и анализ цен Oggy Inu (OGGY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oggy Inu (OGGY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 194,59K $ 194,59K $ 194,59K Общее предложение: $ 114 251,65T $ 114 251,65T $ 114 251,65T Оборотное предложение: $ 114 251,65T $ 114 251,65T $ 114 251,65T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 194,59K $ 194,59K $ 194,59K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Oggy Inu (OGGY)

Токеномика Oggy Inu (OGGY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oggy Inu (OGGY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OGGY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OGGY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGGY, изучите текущую цену OGGY!

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