Токеномика Official FO (FO) Откройте для себя ключевую информацию о Official FO (FO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Official FO (FO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Official FO (FO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 997,49M $ 997,49M $ 997,49M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 602,67M $ 602,67M $ 602,67M Исторический максимум: $ 0,774517 $ 0,774517 $ 0,774517 Исторический минимум: $ 0,570873 $ 0,570873 $ 0,570873 Текущая цена: $ 0,604184 $ 0,604184 $ 0,604184 Узнайте больше о цене Official FO (FO)

Токеномика Official FO (FO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Official FO (FO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FO, изучите текущую цену FO!

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