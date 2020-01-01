Токеномика OciCat Token (OCICAT) Откройте для себя ключевую информацию о OciCat Token (OCICAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OciCat Token (OCICAT) OciCat is a unique deflationary token by Ocicat Club launched to offers platforms that provide systems that dreamer can leverage on to bring their dreams to reality. Every dream is like a tiny seed but with huge potential to feed the nations. Официальный сайт: https://www.ocicat.club Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1c0ejUIdhtI8oISpGa6qt3eUD6z-bLW7OyqfUhD1Puz4/edit?tab=t.0 Купить OCICAT сейчас!

Токеномика и анализ цен OciCat Token (OCICAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OciCat Token (OCICAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 338,12K $ 338,12K $ 338,12K Общее предложение: $ 700,00T $ 700,00T $ 700,00T Оборотное предложение: $ 442,60T $ 442,60T $ 442,60T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 534,77K $ 534,77K $ 534,77K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене OciCat Token (OCICAT)

Токеномика OciCat Token (OCICAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OciCat Token (OCICAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCICAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCICAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCICAT, изучите текущую цену OCICAT!

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