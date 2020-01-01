Токеномика NotWifGary (NWG) Откройте для себя ключевую информацию о NotWifGary (NWG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NotWifGary (NWG) NotWifGary [$NWG] is a new memecoin launching on Linea, a Layer 2 zkEVM built on Ethereum. With a commitment to a fair launch, the $NWG will be a vanilla ERC20 token, deployed from a multisig wallet involving Original Project Supporters. $NWG symbolizes resistance against regulatory overreach, advocating for #ETHforALL and supporting those in legal battles with U.S. regulators. $NWG champions maximal decentralization from the outset. Официальный сайт: https://notwifgary.xyz/ Купить NWG сейчас!

Токеномика и анализ цен NotWifGary (NWG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NotWifGary (NWG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 69,00B $ 69,00B $ 69,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,59K $ 51,59K $ 51,59K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене NotWifGary (NWG)

Токеномика NotWifGary (NWG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NotWifGary (NWG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NWG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NWG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NWG, изучите текущую цену NWG!

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