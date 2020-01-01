Токеномика NMKR ($NMKR) Откройте для себя ключевую информацию о NMKR ($NMKR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NMKR ($NMKR) "$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community.

" Официальный сайт: https://www.nmkr.io/ Купить $NMKR сейчас!

Токеномика и анализ цен NMKR ($NMKR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NMKR ($NMKR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 991,20K $ 991,20K $ 991,20K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,89B $ 1,89B $ 1,89B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,25M $ 5,25M $ 5,25M Исторический максимум: $ 0,02423915 $ 0,02423915 $ 0,02423915 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00052607 $ 0,00052607 $ 0,00052607 Узнайте больше о цене NMKR ($NMKR)

Токеномика NMKR ($NMKR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NMKR ($NMKR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $NMKR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $NMKR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $NMKR, изучите текущую цену $NMKR!

Прогноз цены $NMKR Хотите узнать, куда может двигаться $NMKR? Наша страница прогноза цены $NMKR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $NMKR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!