Токеномика Niftyx Protocol (SHROOM) Откройте для себя ключевую информацию о Niftyx Protocol (SHROOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Niftyx Protocol (SHROOM) Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. Официальный сайт: https://www.niftyx.org/ Купить SHROOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Niftyx Protocol (SHROOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Niftyx Protocol (SHROOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 297,28K $ 297,28K $ 297,28K Общее предложение: $ 65,56M $ 65,56M $ 65,56M Оборотное предложение: $ 51,39M $ 51,39M $ 51,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 379,27K $ 379,27K $ 379,27K Исторический максимум: $ 1,29 $ 1,29 $ 1,29 Исторический минимум: $ 0,00362545 $ 0,00362545 $ 0,00362545 Текущая цена: $ 0,00580293 $ 0,00580293 $ 0,00580293 Узнайте больше о цене Niftyx Protocol (SHROOM)

Токеномика Niftyx Protocol (SHROOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Niftyx Protocol (SHROOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHROOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHROOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHROOM, изучите текущую цену SHROOM!

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