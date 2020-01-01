Токеномика Nifty League (NFTL) Откройте для себя ключевую информацию о Nifty League (NFTL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nifty League (NFTL) The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters. Официальный сайт: https://niftyleague.com Купить NFTL сейчас!

Токеномика и анализ цен Nifty League (NFTL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nifty League (NFTL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 228,14K $ 228,14K $ 228,14K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 228,14K $ 228,14K $ 228,14K Исторический максимум: $ 0,072468 $ 0,072468 $ 0,072468 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022834 $ 0,00022834 $ 0,00022834 Узнайте больше о цене Nifty League (NFTL)

Токеномика Nifty League (NFTL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nifty League (NFTL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFTL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFTL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFTL, изучите текущую цену NFTL!

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