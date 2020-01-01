Токеномика Nest Basis Vault (NBASIS) Откройте для себя ключевую информацию о Nest Basis Vault (NBASIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nest Basis Vault (NBASIS) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas. Официальный сайт: https://app.nest.credit/nest-basis-vault Купить NBASIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Nest Basis Vault (NBASIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nest Basis Vault (NBASIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,89M $ 9,89M $ 9,89M Общее предложение: $ 9,85M $ 9,85M $ 9,85M Оборотное предложение: $ 9,85M $ 9,85M $ 9,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,89M $ 9,89M $ 9,89M Исторический максимум: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Исторический минимум: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Текущая цена: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Узнайте больше о цене Nest Basis Vault (NBASIS)

Токеномика Nest Basis Vault (NBASIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nest Basis Vault (NBASIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NBASIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NBASIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NBASIS, изучите текущую цену NBASIS!

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