Токеномика NerveNetwork (NVT)

Токеномика NerveNetwork (NVT)

Откройте для себя ключевую информацию о NerveNetwork (NVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о NerveNetwork (NVT)

Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.

Официальный сайт:
https://nerve.network/

Токеномика и анализ цен NerveNetwork (NVT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NerveNetwork (NVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 673,85K
$ 673,85K$ 673,85K
Общее предложение:
$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B
Оборотное предложение:
$ 418,36M
$ 418,36M$ 418,36M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,38M
$ 3,38M$ 3,38M
Исторический максимум:
$ 0,365258
$ 0,365258$ 0,365258
Исторический минимум:
$ 0,00158728
$ 0,00158728$ 0,00158728
Текущая цена:
$ 0,0016107
$ 0,0016107$ 0,0016107

Токеномика NerveNetwork (NVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NerveNetwork (NVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NVT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NVT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NVT, изучите текущую цену NVT!

Прогноз цены NVT

Хотите узнать, куда может двигаться NVT? Наша страница прогноза цены NVT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.