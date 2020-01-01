Токеномика NerveNetwork (NVT) Откройте для себя ключевую информацию о NerveNetwork (NVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NerveNetwork (NVT) Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. Официальный сайт: https://nerve.network/ Купить NVT сейчас!

Токеномика и анализ цен NerveNetwork (NVT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NerveNetwork (NVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 673,85K $ 673,85K $ 673,85K Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 418,36M $ 418,36M $ 418,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,38M $ 3,38M $ 3,38M Исторический максимум: $ 0,365258 $ 0,365258 $ 0,365258 Исторический минимум: $ 0,00158728 $ 0,00158728 $ 0,00158728 Текущая цена: $ 0,0016107 $ 0,0016107 $ 0,0016107 Узнайте больше о цене NerveNetwork (NVT)

Токеномика NerveNetwork (NVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NerveNetwork (NVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NVT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NVT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NVT, изучите текущую цену NVT!

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