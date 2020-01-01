Токеномика Neemo Staked Astar (NSASTR) Откройте для себя ключевую информацию о Neemo Staked Astar (NSASTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neemo Staked Astar (NSASTR) Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Официальный сайт: https://neemo.finance/ Купить NSASTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Neemo Staked Astar (NSASTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neemo Staked Astar (NSASTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,92M $ 3,92M $ 3,92M Общее предложение: $ 154,15M $ 154,15M $ 154,15M Оборотное предложение: $ 154,15M $ 154,15M $ 154,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,92M $ 3,92M $ 3,92M Исторический максимум: $ 0,0567 $ 0,0567 $ 0,0567 Исторический минимум: $ 0,02243983 $ 0,02243983 $ 0,02243983 Текущая цена: $ 0,0253941 $ 0,0253941 $ 0,0253941 Узнайте больше о цене Neemo Staked Astar (NSASTR)

Токеномика Neemo Staked Astar (NSASTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neemo Staked Astar (NSASTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NSASTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NSASTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NSASTR, изучите текущую цену NSASTR!

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