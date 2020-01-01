Токеномика NBX (BYN) Откройте для себя ключевую информацию о NBX (BYN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NBX (BYN) NBX is a DeFi platform powered by zkRollup, Users can swap, stake, farm and use automated routing on Ethereum and zkSync. The use of zero-knowledge proofs lets users benefit from fast transaction speed while maintaining privacy. With some dynamic features, NBX aims to draw a larger user-base with more vibrant activity for new platforms. Официальный сайт: https://nbx.exchange/ Whitepaper: https://nbx.gitbook.io/nbx/ Купить BYN сейчас!

Токеномика и анализ цен NBX (BYN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NBX (BYN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,64K $ 41,64K $ 41,64K Исторический максимум: $ 5,14 $ 5,14 $ 5,14 Исторический минимум: $ 0,00034276 $ 0,00034276 $ 0,00034276 Текущая цена: $ 0,00041736 $ 0,00041736 $ 0,00041736 Узнайте больше о цене NBX (BYN)

Токеномика NBX (BYN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NBX (BYN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BYN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BYN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BYN, изучите текущую цену BYN!

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