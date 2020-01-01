Токеномика NBM Lumite (NBMLUM) Откройте для себя ключевую информацию о NBM Lumite (NBMLUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NBM Lumite (NBMLUM) NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes. Официальный сайт: https://game.nftbattleminers.com/ Whitepaper: https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite Купить NBMLUM сейчас!

Токеномика и анализ цен NBM Lumite (NBMLUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NBM Lumite (NBMLUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 101,16K $ 101,16K $ 101,16K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 850,00M $ 850,00M $ 850,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,01K $ 119,01K $ 119,01K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011898 $ 0,00011898 $ 0,00011898 Узнайте больше о цене NBM Lumite (NBMLUM)

Токеномика NBM Lumite (NBMLUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NBM Lumite (NBMLUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NBMLUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NBMLUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NBMLUM, изучите текущую цену NBMLUM!

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