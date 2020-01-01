Токеномика Nasdao Ai (NDAO) Откройте для себя ключевую информацию о Nasdao Ai (NDAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nasdao Ai (NDAO) Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects. Официальный сайт: https://www.daos.fun/FYFq8aYYpRgwH6x9Ez4M1xEnv6aWpMrtdhYRUhbJyo43 Купить NDAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Nasdao Ai (NDAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nasdao Ai (NDAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42.24K $ 42.24K $ 42.24K Общее предложение: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Оборотное предложение: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42.24K $ 42.24K $ 42.24K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Nasdao Ai (NDAO)

Токеномика Nasdao Ai (NDAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nasdao Ai (NDAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NDAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NDAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NDAO, изучите текущую цену NDAO!

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